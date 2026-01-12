Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

За увольнение проголосовали семь депутатов, шесть оказались против, двое воздержались.

Согласно процедуре, голосование насчет отставки Малюка все равно вынесут в сессионный зал Рады, отметил Железняк. Правда, как утверждает источник "Страны", близкий к руководству фракции "Слуги народа", с голосами в зале тоже могут возникнуть проблемы.

"С голосами за увольнение все очень сложно. Может и не быть", - сказал источник.

Вскоре после рассказа источника Железняк подтвердил его слова. По данным нардепа, "слуги народа" снимают с повестки все запланированные на завтра законопроекты в связи с отсутствием голосов и оставляют только кадровые вопросы.

"Правда, пока непонятно, а где на них голоса найдут", - написал Железняк.

Также, по его данным, в повестке дня Рады на этой неделе нет голосования за назначение нового главы СБУ.

В защиту Малюка накануне решения Зеленского о его отставке выступили сразу несколько известных военачальников. Также против отставки высказались в так называемой антизеленской коалиции, в частности, представители грантовых кругов и близких к ним СМИ.

Между тем исполняющим обязанности главы СБУ уже назначен Евгений Хмара.

Почему Зеленский уволил председателя СБУ Малюка, мы разбирали в отдельном материале.