Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.
За увольнение проголосовали семь депутатов, шесть оказались против, двое воздержались.
Согласно процедуре, голосование насчет отставки Малюка все равно вынесут в сессионный зал Рады, отметил Железняк. Правда, как утверждает источник "Страны", близкий к руководству фракции "Слуги народа", с голосами в зале тоже могут возникнуть проблемы.
"С голосами за увольнение все очень сложно. Может и не быть", - сказал источник.
Вскоре после рассказа источника Железняк подтвердил его слова. По данным нардепа, "слуги народа" снимают с повестки все запланированные на завтра законопроекты в связи с отсутствием голосов и оставляют только кадровые вопросы.
"Правда, пока непонятно, а где на них голоса найдут", - написал Железняк.
Также, по его данным, в повестке дня Рады на этой неделе нет голосования за назначение нового главы СБУ.
В защиту Малюка накануне решения Зеленского о его отставке выступили сразу несколько известных военачальников. Также против отставки высказались в так называемой антизеленской коалиции, в частности, представители грантовых кругов и близких к ним СМИ.
Между тем исполняющим обязанности главы СБУ уже назначен Евгений Хмара.
Почему Зеленский уволил председателя СБУ Малюка, мы разбирали в отдельном материале.