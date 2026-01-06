Умеров сейчас главный переговорщик от Киева. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить Рустема Умерова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны .

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, пока не принято решение о новом назначении Умерова.

"Его хотят перевести на другую роль: либо советника, либо помощника президента по вопросам национальной безопасности. Таким образом, освобождается должность секретаря СНБО. Кстати, должность секретаря СНБО предлагали Малюку, но тот сначала отказался", - написал нардеп. 

Напомним, Умеров ведет переговоры с представителями США о мирном плане для Украины, поэтому значительную часть времени находится в разъездах за границей. 

Как мы писали, вчера Василий Малюк сообщил, что уходит в отставку с должности руководителя СБУ. По данным прессы, Малюк в ноябре отказался наносить удар по антикоррупционным органам по приказу Андрея Ермака после начала "Миндичгейта", что и послужило причиной его увольнения. Вместо Малюка Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару. 

