Британская газета The Times публикует большой материал с ранее неизвестными фактами о вовлеченности Великобритании в войну в Украине.

В частности, военное руководство Британии выступало посредником-примирителем в "сложных отношениях Вашингтона и Киева", особенно к началу провального контрнаступления ВСУ 2023 года, когда "за кулисами напряженность нарастала месяцами и достигла точки, когда она грозила выйти из-под контроля".

К тому моменту Британия уже отправила в Украину своих солдат, которые обучали украинских бойцов использованию дальнобойных ракет Storm Shadow и противотанковых ракет NLAW.

Контрнаступление в 2023 году помогали планировать британские генерал-лейтенант Роли Уокер и генерал-лейтенант Чарли Стикленд. А за несколько недель до ее начала глава стратегического командования и бывший глава военной разведки Британии Джим Хокенхалл привез главе ГУР Кириллу Буданову разведданные.

Но Украина перенесла начало наступления с марта на май-июнь, так как ждала новых поставок оружия. При этом британцы говорили "вам нужно просто начать, Россия не сильна. Вы должны бросить им вызов, у вас достаточно техники". К этому моменту у Украины было столько же оружие, как у всей британской армии. Но Киев ждал, что дало РФ время окопаться.

Британцы, как и американцы, советовали бить в одну точку, но главком ВСУ Александр Сырский убедил президента Владимира Зеленского разделить силы и бить сразу на Донбассе (около Бахмута) и на юге, из-за чего "удар так и не состоялся". Это вызвало негативную реакцию американцев. Также они были недовольны, что украинские войска "двигались медленнее, чем того требовали США".

"Американцы были нетерпеливы. Они дошли до этапа, когда провели свои военные учения и решили, что пора действовать", - говорит бывший высокопоставленный британский военный. Украинцы же утверждали, что все - и американцы, и британцы - недооценили, с какой российской обороной им предстоит столкнуться, а также реалии современного поля боя. Путь был усеян российскими минами, а те, кто пытался их разминировать, рисковали быть поражёнными беспилотником.

Экс-главком Валерий Залужный "отчаянно пытался справиться с моральным кризисом", говорил союзникам, что украинские солдаты недостаточно молоды (30-40 лет, а не 20) и опытны - некоторые провели на фронте всего 3 дня.

Американцы задавались вопросом, "что, черт возьми, происходит", в этот момент отношения Украины с США "достигли дна", американцы были разочарованы Залужным, а он - ими. Тогда британцы стали посредниками и помогли уладить разногласия. Они часто ездили в Украину, что редко делали американцы, иногда при этом в гражданской одежде. Один раз генерал Уокер приехал в розовых штанах, за что получил соответсвующее прозвище.

В итоге в середине августа британский адмирал Радакин, Залужный и командующий войсками США в Европе Каволи встретились лично на польско-украинской границе, обсудили планы контрнаступления и составили планы на зиму и следующий год.

Радакин взял на себя более широкую роль, чем традиционно отводилась начальнику штаба обороны, возглавив усилия Британии по Украине в правительстве.

Дальше газета переходит к курской операции ВСУ в августе 2024 года. Сообщается, что Киев планировал ее сам, не поставив в известность Америку и других союзников, опасаясь утечек в Москву, поскольку такое уже произошло в апреле 2023 года перед контрнаступлением в Запорожской области.

Приводится мнение военного британского источника, что в итоге "Украина заплатила ужасную цену, защищая себя, но они также дали нам окно в современную войну", имея в виду полученный Лондоном опыт войны.

Ранее подобный материал о роли США в войне в Украине публиковала газета NYT. Позже эту информацию подтвердил Залужный.