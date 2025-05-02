Вчерашние выборы в Британии стали "триумфом" правой партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа. Об этом пишет BBC.

Партии удалось победить на муниципальных выборах в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов, что говорит о выходе британской политики из-под контроля традиционных партий.

Эксперты уже говорят о "серьезной угрозе двухпартийной системе".

Подсчет голосов еще продолжается, но уже известно, что Reform получила пятое место в парламенте (теперь у них пять мест из 650 в палате представителей). Также партия получила своего первого мэра - Андреа Дженкинс, покинувшая Консервативную партию, избрана главой Большого Линкольншира.

Напомним, что партию Фараджа публично поддерживал соратник президента США Илон Маск.

Ранее мы писали, что в Германии признали правоэкстремистской партию "Альтернатива для Германии", которая недавно вышла на первое место в социальных опросах.

При этом уходящий канцлер Олаф Шольц призвал не спешить с запретом "Альтернативы для Германии".