В Канаде на парламентских выборах побеждает правящая партия либералов, которая сделала ставку на антитрамповскую риторику. При этом большинство она вряд ли сформирует.

Либеральная партия во главе с действующим премьером Марком Карни лидирует в 164 избирательных округах. Хотя ранее опросы сулили первое место консерваторам, которые сейчас получают 146 мандатов.

Либеральная партия ранее просела в опросах из-за непопулярности премьера Джастина Трюдо.

Но затем произошло два события. Во-первых, Трюдо подал в отставку и новым главой правительства стал Марк Карни.

Во-вторых, президент США Дональд Трамп начал заявлять об аннексии Канады и ввел против нее пошлины, что вызвало среди канадцев рост антиамериканских настроений. И именно на противостоянии Трампу сделал упор в своей кампании Карни. Он даже говорил, что Канада может перехватить мировое лидерство у США. Это и позволило правящей партии, вопреки всем прежним прогнозам, занять первое место на выборах.

Впрочем, несмотря на победу, у либералов не хватает голосов, чтоб самостоятельно собрать большинство в нижней палате парламента (в нем всего 343 места, то есть, для большинства нужно 172 места).

При этом Квебекский блок, выступающий за независимость провинции Квебек, смог взять 23 места. Прогнозируется, что он предпочтет вступить в коалицию с консерваторами.

Таким образом, у этой коалиции будет 169 голосов - на 5 больше, чем у Либеральной партии. Хотя и то же недостаточно для формирования большинства в парламенте.

Напомним, Трамп в день выборов снова призвал Канаду присоединиться к США.