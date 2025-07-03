Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, представители правящей Лейбористской партии предупредили Стармера, что ему придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если "правительство будет продолжать плохо работать". Если лейбористы покажут плохие результаты на выборах в мае следующего года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может означать конец его пребывания на Даунинг-стрит.

Как пишет Sky News, часть партии демонстрирует "недовольство и отчаяние". Один из собеседников телеканала отметил, что такие настроения начали царить после того, как Стармер дал понять, что министр финансов Британии Рэйчел Ривз пользуется его "полной поддержкой".

Накануне был принят противоречивый законопроект Стармера о социальном обеспечении, несмотря на значительное сопротивление депутатов-лейбористов.

Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с лета 2024 года.

До него премьером был Риши Сунак, который объявил о своей отставке после поражения на выборах.