Накануне встречи коалиции желающих Владимир Зеленский провел беседу с британским премьер-министром Киром Стармером. Стороны обсудили ожидания от встречи, которая состоится в Риме уже через несколько дней.

Об этом пресс-служба президента Украины написала в его телеграм-канале.

"Говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу общую дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными.

Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков.

Договорились работать над тем, чтобы усилить другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайном". Защиты жизни должно быть больше", - сказано в публикации.

Ранее Politico со ссылкой на заявление Елисейского дворца написала, что новую встречу коалиции желающих проведут 10 июля.

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