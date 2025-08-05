Нефтяные доходы РФ в июле сократились на треть по сравнению с прошлым годом из-за падения мировых цен и укрепления рубля.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценкам издания на основании данных минфина РФ, нефтяные налоговые поступления сократились почти на 33% - до 8,9 млрд долларов в прошлом месяце. Совокупные доходы от нефти и газа составили 9,8 млрд долларов - на 27% меньше.

При этом в месячном исчислении доходы от продажи нефти в РФ в июле выросли почти на 71%, что объясняется тем, что в июле уплачивается налог на прибыль.

Ранее в Bloomberg писали, что страны ОПЕК+, в том числе и Россия, согласовала очередное рекордное увеличение добычи нефти в сентябре. Участники организации договорились об увеличении добычи примерно на 548 000 баррелей в день в следующем месяце.

Напомним, британская служба новостей BBC News сообщала, что в войну Россия получила от экспорта энергоносителей в 3 раза больше доходов, чем Украина.

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