Европейские политики ожидают, что в ходе сегодняшней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот принял условие главы Кремля Владимира Путина о выводе Сил обороны из Донбасса для урегулирования конфликта.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Европейские чиновники заявили, что главной задачей украинского президента будет убедить Трампа в существовании других, лучших путей для скорейшего окончания войны, чем выдвинутый Кремлём ультиматум. Если Зеленский просто отвергнет требования Путина, "возникший тупик может привести к новой напряжённости между Трампом и Зеленским", как это уже было в феврале.

Европейские официальные лица в частном порядке признают, что Украина не вернёт себе всю свою территорию, но заявляют, что российская оккупация отдельных её частей должна быть максимально сокращена и никогда не должна юридически признаваться как территория России.

О том же пишет и агентство Bloomberg. Как сказано в его материале, Зеленский оказался в "безвыходном положении" накануне встречи с Трампом в Белом доме: "Рискнуть навлечь на себя гнев Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за неопределенные гарантии безопасности, которые через несколько лет могут позволить Москве снова стать сильнее".

Bloomberg отмечает, что после саммита на Аляске, который не привел к прекращению огня, Трамп "практически не оставил Зеленскому пространства для манёвра".

По данным источника издания, помимо избежания очередного спора и поддержания интереса Трампа к заключению сделки, цель Зеленского на переговорах - узнать больше о требованиях Путина, определить сроки трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким санкциям против России".

Европейцы также будут "добиваться от Трампа ясности" в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить.

Кроме того, переговоры в Вашингтоне также "будут иметь решающее значение для Зеленского во внутренней политике", пишет Bloomberg, напоминая о недавних протестах из-за ситуации с НАБУ.

Ранее немецкие журналисты не исключили новой ссоры между Зеленским и Трампом в ходе переговоров в Белом доме.

А уже упоминавшееся агентство Bloomberg писало об обеспокоенности европейцев возможным давлением Трампа на Зеленского.