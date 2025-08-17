Евросоюз официально заявил, что глава Кремля Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске предложил вывести украинские войска из Донецкой области.

Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова на своей странице в Фейсбуке.

"В Анкоридже президент Трамп предпочёл не настаивать на прекращении огня. Вместо этого Путин представил так называемое "мирное предложение", которое на деле является не чем иным, как диктатом агрессора: от Украины, например, ожидается сдача восточной части её территории, выходящей за пределы того, чего Путин добился военным путём. Такой "мир" неприемлем", – сказала Матернова.

Европейский дипломат заявила, что с Россией не должно быть "никаких компромиссов", а Европа "не допустит мира, который на деле будет означать капитуляцию".

Напомним, в ходе визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский озвучил отказ в отношении некоторых пунктов плана урегулирования, предложенного Трампом.

Как мы сообщали, в Украине недовольны итогами встречи Трампа и Путина, расценивая их как "удар в спину" и "капитуляция".