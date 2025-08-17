Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил вести переговоры с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в своём телеграм-канале.

"Нам нужны реальные переговоры, а это означает, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения – это наилучшая линия для переговоров. Европейцы это поддерживают", – сказал президент.

Таким образом Зеленский дал понять, что против передачи РФ Донецкой области в качестве условия заключения мира (что, по данным американских СМИ, поддерживает президент США Дональд Трамп).

"Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области, Путину не удалось захватить её на протяжении 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землёй. Поскольку территориальный вопрос имеет столь большое значение, его должны обсуждать исключительно лидеры Украины и России на трёхсторонней встрече: Украина, Соединённые Штаты, Россия. Пока что Россия не подаёт никаких сигналов, что такая встреча состоится, а если Россия откажется, то должны последовать новые санкции", – сказал Зеленский.

Напомним, выступая в Брюсселе, Зеленский отверг некоторые пункты мирного плана Трампа.

В виду этого немецкие журналисты не исключают новой ссоры между Зеленским и Трампом во время завтрашних обсуждений в Белом доме.