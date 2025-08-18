Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по Киеву, а беседа в расширенном составе с участием европейских лидеров стартует в 22:00.

Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на рассылаемое им пресс-службой Белого дома расписание Трампа.

Программа выглядит так:

в 19:00 (по Киеву) европейские лидеры прибудут в Белый дом;

в 20:00 президент США поприветствует Зеленского;

в 20:15 в Овальном кабинете начнётся двусторонняя встреча президентов США и Украины;

в 21:15 глава Белого дома встретится с европейскими лидерами в Банкетном зале;

в 21:30 состоится совместная фотография американского президента с европейскими лидерами в Кросс-холле;

в 22:00 в Восточном зале начнётся многосторонняя встреча президента США с лидерами европейских стран.

Тем временем Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон, где состоится встреча с Трампом.

"Мир должен быть долговременным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения", - написал президент Украины в своем телеграм-канале.

В свою очередь Трамп продолжает давать понять, что сейчас в деле прекращения войны мяч на стороне Зеленского. И намекает, что он должен принять определенные условия.

"Президент Украины Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией - если захочет. Или же может продолжать сражаться. Никакого возвращения Крыма, который был отдан Обамой 12 лет назад - без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это не первый подобный сигнал Трампа. Вчера он перепостил сообщение, в котором говорилось, что "Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе, чем дольше продолжается война, тем больше земли они будут терять".

