В США опубликовали список компаний из семи стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства торговли США. Проект документа опубликован в Федеральном реестре США.

По предоставленной информации, под ограничения попадут 23 китайские компании, три турецкие, две – из ОАЭ, по одной – из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Уточняется, что действия всех этих компаний противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Компании осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения. Некоторые турецкие компании участвовали в перенаправлении комплектующих "с сокрытием истинных получателей".

Попадание в список означает запрет на экспорт, реэкспорт и передачу американских технологий и оборудования без специальной лицензии.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне не исключают создания "механизма изъятия" замороженных активов российского центрального банка посредством стран G7.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в отношении России пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти.