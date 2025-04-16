Украинцев нет в списке 100 самых влиятельных людей мира.

Рейтинг опубликовал журнал The Time.

Категорию "Лидеры" возглавил премьер-министр Британии Кир Стармер. Также в список входят:

президент США Дональд Трамп;

вице-президент США Джей Ди Вэнс;

министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший;

руководитель Департамента эффективности США Илон Маск;

будущий канцлер Германии Фридрих Мерц;

новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа;

президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Напомним, в прошлом году единственным украинцем в списке был глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы не попали в обновленный рейтинг богатейших людей планеты от Bloomberg. В списке было 500 позиций, американцы занимали 14 из первых 16 позиций. Рейтинг возглавил американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивалось в 263 миллиарда долларов, за год он заработал 33,5 млрд долларов.

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