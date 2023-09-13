В новый ежегодный список молодых лидеров мира по версии журнала TIME вошли три представителя Украины.

Это первый вице-премьер Юлия Свириденко, исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и основатель медицинского батальона "Госпитальеры", народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

В списке TIME100 Next, разделённом на несколько групп, Свириденко оказалась в "Лидерах" вместе, например, с председателем Европарламента Робертой Метсолой и главой правительства Шотландии Хамзой Юсафом. Короткая статья-характеристика Свириденко написана главой Министерства торговли США Джиной Раймондо.

Каленюк и Зинкевич отнесли к группе "Адвокаты" (по англ. advocates - в значении "те, кто выступает в защиту, защищает кого-либо"). Автором характеристики Каленюк указан Кеннет Рот, бывший исполнительный директор Human Rights Watch, а сейчас приглашённый профессор в университете Принстона.

О Зинкевич дана короткая биографическая справка, которую написала штатный автор TIME Армани Сьед.

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