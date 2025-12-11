Европейский Союз хочет завтра договориться о бессрочной заморозке российских активов, чтобы не приходилось голосовать за это каждые полгода.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации, этот шаг, основанный на положении статьи 122 договора ЕС, является необходимым условием для реализации плана ЕС по выдаче Украине "репарационного кредита" на 2026 и 2027 года.

Статья 112 позволяет принимать решение большинством голосов по вопросам чрезвычайной экономической ситуации в ЕС. Еврокомиссия же заявляет, что экономическая ситуация в ЕС зависит от ситуации в Украине.

Такое процедура позволило бы лишить права вето Бельгию, Венгрию и Словакию. Хотя решение о замораживании активов будет все равно пересматриваться ежегодно, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока не исчезнет "непосредственная угроза экономическим интересам союза".

Ряд СМИ пишут, что голосование за выдачу репарационного кредита некоторые страны также хотят провести по процедуре статьи 122. Однако эксперты считают такой вариант маловероятным.

Напомним, британские банки вслед за французскими выступили против планов использовать около 11 млрд долларов замороженных у них российских активов для помощи Украине.

В то же время Бельгия, основной держатель российских активов, также отказывается от их конфискации для выдачи Украине "репарационного кредита".