Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил идти воевать в Украину школьникам, которые её поддерживают.

Об этом он заявил во время выступления в одной из школ.

Словацкий премьер раскритиковал намерения Европейского Союза выделить 140 млрд. евро Украине, заявив, что это приведет к продолжению войны.

В ответ на это некоторые ученики начали шуметь и греметь ключами. Один из учеников развернул украинский флаг.

"Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда. Давайте, гремите!" - заявил Фицо.

Позже, опубликовав это видео на своей странице в Facebook, премьер прокомментировал произошедшее.

"Когда у них была возможность обсудить, они ушли. Но пришли другие, готовые обсуждать и уважать другое мнение, потому что без него нет свободной дискуссии, а без свободной дискуссии нет демократии", - написал Роберт Фицо.

Ранее мы писали, что Фицо выступил против плана Евросоюза, который предусматривает выделение 140 миллиардов евро на нужды Украины.

Перед этим премьер-министр Словакии заявлял, что война в Украине продлится еще минимум два года, если Евросоюз одобрит выделение Киеву репарационного кредита за счет замороженных российских активов.