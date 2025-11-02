В поезде Британии два человека устроили массовую поножовщину, ранены 10 человек
Два человека устроили массовую поножовщину в британском поезде, который шел в Лондон. Погибших нет, но в больницу попали десять человек, девять из которых с опасными для жизни ранениями.
Об это сообщает Sky News.
По информации издания, двое подозреваемых задержаны, остальные объявлены в розыск.
"Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни", — заявили в департаменте полиции.
Отмечается, что состав экстренно остановили на станции Хантингдон. Во время происшествия люди прятались от нападавших в туалетах вагона.
Нападавших обезвредили с помощью электрошокеров. В настоящее время к расследованию подключены специальные контртеррористические силы (то есть, дело расследуется как теракт).
