Два человека устроили массовую поножовщину в британском поезде, который шел в Лондон. Погибших нет, но в больницу попали десять человек, девять из которых с опасными для жизни ранениями.

Об это сообщает Sky News.

По информации издания, двое подозреваемых задержаны, остальные объявлены в розыск.

"Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни", — заявили в департаменте полиции.

Отмечается, что состав экстренно остановили на станции Хантингдон. Во время происшествия люди прятались от нападавших в туалетах вагона.

Нападавших обезвредили с помощью электрошокеров. В настоящее время к расследованию подключены специальные контртеррористические силы (то есть, дело расследуется как теракт).

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах Америки в вагоне поезда убили 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая недавно из-за войны уехала из Украины.

В сентябре в Лондоне проходил многотысячный митинг против исламизации Британии и против приема мигрантов из исламских стран.