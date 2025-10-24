Во Львове ультраправые активисты напали на студентов национального университета с ножом и газовым баллончиком.

Об этом сообщает студенческий профсоюз "Прямое действие".

По информации портала, лица, устроившие провокацию, позиционировали себя как "противники ЛГБТ-движения" и неоднократно использовали нацистское приветствие, заблокировали в аудитории около 30 студентов, которые проводили мероприятие, посвященное "студенческому пространству".

"Правые активисты столкнулись с службами безопасности, администрации и студентами, после чего их арестовала полиция. В ходе инцидента они извлекли нож и баллончик, от ударов несколько участников получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе.

Напомним, языковые активисты провели акцию против русскоязычной литературы на книжном рынке "Почайна" (бывшая Петровка) в Киеве для "добровольного изъятия русскоязычных книг с дальнейшей их передачей на переработку".