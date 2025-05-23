В пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате пострадали 12 человек.

Об этом сообщают СМИ и в соцсети Х городская полиция.

По данным прессы, жизни троих жертв нападения в опасности. Полиция же не может назвать точное количество пострадавших и их состояние.

По подозрению в нападении задержана женщина 39.

"Задержанной оказалась 39-летняя женщина. На основании имеющейся у нас на данный момент информации мы полагаем, что она действовала в одиночку", - говорится в заявлении полиции.

В марте в Амстердаме 30-летний гражданин Украины напал на людей с ножом. В результате инцидента пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницу.

А в феврале в австрийском городе Филлах 23-летний мигрант из Сирии набросился с ножом на прохожих и начал наносить беспорядочные удары. В результате нападения погиб 14-летний подросток из Ирака, еще пятеро австрийцев получили ранения.