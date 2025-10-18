В швейцарском поезде произошёл конфликт русскоязычного латвийца с супружеской парой из Украины.

Об этом сообщает новостной сайт Archyde. Видео инцидента, опубликованное пострадавшими, облетело интернет и вызывало большой резонанс.

Издание пишет, что пассажир вступил в перепалку с женщиной и её мужем, назвав себя "русским человеком".

На кадрах мужчина в кепке, сидящий у противоположного окна вагона, обзывает украинца матерными словами, называет "петухом" и говорит: "Тебе будет п@@да на выходе" (из поезда - Ред.).

Латвийские власти заявили, что оскорбления и угрозы в адрес украинцев высказывал гражданин Латвии, против него уже возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

В то же время швейцарские правоохранители заявили, что намерены допросить всех участников инцидента.

Ранее появилось видео скандала с русскоязычными подростками в поезде на Львов.

Мы также рассказывали, как уживаются украинцы и русские на отдыхе в Турции.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.