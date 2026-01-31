В Польше женщина совершила разбойное нападение на таксиста-украинца – приставила нож к горлу и ограбила.

Об этом сообщают местные СМИ, кадры инцидента опубликовали телеграм-каналы.

Инцидент произошёл несколько дней назад в городе Лодзь. В какой-то момент севшая в такси женщина достала складной нож и заставила видителя остановиться. Нецензурно ругаясь, пассажирка приказала мужчине отдать ей деньги, а затем и мобильный телефон. Несколько раз нападавшая приставляла к таксисту нож и замахивалась оружием, целясь в область шеи.

32-летнюю нападающую задержали. Во время допроса женщина утверждала, что ничего не помнит, но признала свою вину после того, как узнала себя на видеозаписи.

