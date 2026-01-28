Незанятых украинских беженцев в Польше со статусом UKR с 1 февраля лишат пособия 800+ (ежемесячная выплата 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет - Ред.).

Об этом напоминает Rzeczpospolita со ссылкой на Управление социального страхования. Решение прошлой осенью принял парламент с инициативы нового президента Навроцкого.

Украинцев обязали заново податься на эту программу.

Выплаты продолжат получать те, кто:

имеет работу по трудовому договору или договору подряда (zlecenie);

занимается предпринимательской деятельностью;

получает спортивную или докторантскую стипендию;

получает пособие по безработице или стипендию за обучение.

При этом ребёнок должен посещать в Польше детский сад или школу.

От выполнения этого условия освобождаются родители детей с инвалидностью и лица, подающие заявление на пособие для ребёнка — гражданина Польши.

Напомним, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предлагал отправить в Украину граждан призывного возраста, которые находятся в его стране.

Ранее мы писали, что Германия в три раза уменьшит выплаты для беженцев из Украины.