Неработающих украинских беженцев в Польше лишат пособия с 1 февраля. Кого оставят
Незанятых украинских беженцев в Польше со статусом UKR с 1 февраля лишат пособия 800+ (ежемесячная выплата 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет - Ред.).
Об этом напоминает Rzeczpospolita со ссылкой на Управление социального страхования. Решение прошлой осенью принял парламент с инициативы нового президента Навроцкого.
Украинцев обязали заново податься на эту программу.
Выплаты продолжат получать те, кто:
- имеет работу по трудовому договору или договору подряда (zlecenie);
- занимается предпринимательской деятельностью;
- получает спортивную или докторантскую стипендию;
- получает пособие по безработице или стипендию за обучение.
При этом ребёнок должен посещать в Польше детский сад или школу.
От выполнения этого условия освобождаются родители детей с инвалидностью и лица, подающие заявление на пособие для ребёнка — гражданина Польши.
