Украинские беженцы должны декларировать в Украине свои доходы, полученные за границей. Этого ненужно делать только в случае, если налоги платятся по месту пребывания за границей.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"При подаче декларации, например, они нам указывают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком-то объёме уплатили налоги туда - и всё. И в случае, если у них есть ещё доход, который не обложен налогом, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой юрисдикцией", - сказала Карнаух.

Она напомнила о существовании системы обмена финансовой информацией о счетах Common Reporting Standard (CRS), созданной для того, чтобы налоговые органы двух или трёх юрисдикций обменивались друг с другом информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру. По словам чиновницы, Украина готова к обмену информацией со 121 страной в рамках системы CRS. Причём Украина имеет полное право отказывать в предоставлении информации о доходах своих граждан, если уверена, что это используется не для определённых конвенцией целей, то есть не для взимания налогов.

Напомним, в октябре минувшего года Украина провела первый международный автоматический обмен информацией по стандарту CRS для повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи, в том числе за счёт уплаты ими местных налогов.