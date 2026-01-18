В Швейцарии украинского беженца обязали вернуть почти 70 тысяч евро социальных выплат из-за несоответствия образа жизни задекларированным доходам.

Об этом сообщает издание 24 heures.

Так, 40-летний украинец имеет швейцарский вид на жительство (Livret S) и получает выплату от Швейцарского федерального управления защиты искателей убежища.

Как установили в службе соцстрахования EVAM, проверка банковских счетов показала расходы, которые не соответствовали получаемой помощи.

В частности, у мужчины была Porsche Cayenne стоимостью более 37 тысяч франков (примерно 38 тысяч евро). Он также совершил многочисленные поездки по Европе и имеет несколько банковских счетов с открытыми депозитами, в том числе в евро.

Согласно решению Административного и публичного суда (CDAP), образ жизни мужчины "не связан с задекларированными им финансовыми ресурсами", что исключает его потребность в социальной помощи. Судьи подчеркнули, что автомобили считаются активом, и беженцы должны придерживаться тех же правил, что и другие получатели социальной помощи.

В итоге его обязали вернуть 67 336 франков неправомерно полученных выплат (около 69 тысяч евро).

Ранее мы сообщали, что в Германии с 1 июля 2026 года вводят новую систему пособий для безработных — Grundsicherung. Она будет строже наказывать за непосещение центра занятости, чем Bürgergeld, который сейчас получают украинцы.

А в начале прошлого года в Вене начались масштабные проверки выплат украинским беженцам.