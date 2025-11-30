В Шотландии семьям, приютившим украинцев, стали рассылать письма об отмене финансовой выплаты за это.

Об этом сообщает Daily Mail.

Один из домовладельцев рассказал: "Мы получили письмо от совета, в котором спрашивали, что мы думаем о прекращении выплат".

По его словам, в письме также спрашивали, потребуют ли хозяева, чтобы их гость-украинец был выселен: "Но мы никогда этого не сделаем".

При этом издание отмечает, что около 28 тысяч украинских беженцев в Шотландии рискуют потерять жилье после того, как лейбористы решили сократить выплаты семьям до нуля и отменить грант в 350 фунтов для хозяев домов.

Теперь власти региона опасаются роста числа бездомных, если украинцы потеряют крышу над головой.

Ранее мы передавали, что украинцы, проживающие в Великобритании, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной.

При этом западные СМИ также писали, что в Германии в три раза снизят выплаты для украинских беженцев.

Латвия же хотела со следующего года полностью отменить помощь украинским беженцам, но решила пока только сократить её.