Четверым украинцам и одному гражданину России в Польше грозит пожизненное заключение по обвинению в подготовке диверсий по заказу РФ.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Пятерых фигурантов обвиняют в организации рассылки "взрывающихся посылок" по почте.

"В заявлении говорится, что один из них, Владислав Д., планировал подготовить посылки со скрытыми зажигательными устройствами и взрывчаткой и отправить их в Великобританию и Польшу. Другой, Вячеслав С., планировал "будущие диверсионные действия", включая отправку двух "тестовых" посылок в США и Канаду", – добавлено в заявлении.

"Третий, Владислав Б., обвиняется в получении, обеспечении сохранности и транспортировке посылок между столицей Литвы Вильнюсом и центральным городом Каунасом, говорится в заявлении", – пишет Reuters.

Представители МИД Украины заявляют, что российских агентов задержали при содействии украинских властей.

Ранее "Страна" подробнее писала о деле "взрывающихся посылок", которое расследуют в Европе.

Напомним, недавно в Польше освободили украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге.