Западные спецслужбы подозревают Россию в том, что она превращала секс-игрушки, которые распространялись по Европе, в бомбы.

Об этом сообщает Reuters.

По версии издания, подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали спрятанные самодельные зажигательные устройства, изготовленные из химических веществ, включая высокореактивный магний.

"Поддельная косметика, массажные подушки и секс-игрушки. Самодельная взрывчатка. Русский по прозвищу Воин. Кодовое слово: Мария. Это одни из ключевых элементов предполагаемого российского диверсионного плана, в результате которого три посылки были взорваны на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше прошлым летом. За этим стоит ГРУ", - сообщил агентству Reuters человек, знакомый с ходом польского расследования.

Химикаты воспламенялись из-за предварительно настроенных детонаторов, адаптированных из дешевых китайских электронных гаджетов, используемых для отслеживания таких предметов, как потерянные ключи, а эффект усиливался тюбиками с косметикой, которые выглядели как косметика, но на самом деле содержали гель из легковоспламеняющихся соединений, включая нитрометан, утверждает источник.

Руководители европейских служб безопасности обнародовали информацию о поджогах посылок в октябре 2024 года, назвав их частью "гибридной войны", которую ведет Россия, чтобы дестабилизировать работу стран, поддерживающих Украину. По их словам, посылки, которые загорелись на складах, вызвав пожар, но не причинив никому вреда, были пробным вариантом будущего российского плана по подрыву подобных посылок в воздухе на грузовых рейсах в США и Канаду.

Как известно, взрывы пакетов произошли 19, 20 и 21 июля прошлого года в британском Бирмингеме, Лейпциге в Германии и недалеко от польской столицы Варшавы. Польские следователи утверждают, что украинец по имени Владислав Д, проживавший на юге Польши, сыграл ключевую роль в попытке диверсии, действуя по инструкциям, полученным им в Telegram от куратора ГРУ, которого он знал только как "Воина".

Издание уточняет, что полное имя подозреваемого - Владислав Деркавец. По версии следствия, 27-летний парень отправился в столицу Литвы Вильнюс, где упаковал четыре пакета, в каждом из которых была подушка, несколько тюбиков с косметикой и секс-игрушки.

Перед запечатыванием он нажал две кнопки для активации заранее настроенных механизмов детонации. Со слов источника, гаджеты были такого типа, что позволяли пользователям устанавливать время срабатывания от нескольких секунд до месяцев вперед.

Предположительно, 19 июля он передал посылки мужчине в одном из парков Вильнюса, который использовал кодовое слово "Мария".

Владислав был арестован в Польше в начале августа и обвинен в совершении террористических актов по заданию российской разведки. В национальной прокуратуре агентству Reuters сообщили, что подозреваемый отрицает все выдвинутые против него обвинения, включая работу на иностранную разведку.

При этом польские прокуроры обвиняют другого человека, 44-летнего Александра Б., в том, что он входил в ту же польскую ячейку, что и Владислав. По их словам, его задача заключалась в подготовке к нападению на грузовые самолеты, направлявшиеся в Северную Америку: он организовывал отправку посылок с кроссовками и одеждой из Варшавы в Вашингтон и Оттаву.

Александр был тем подозреваемым, которого польские власти пытались экстрадировать из Боснии, где он публично назвался Александром Безрукавым, гражданином России из Ростова-на-Дону. В январе на слушаниях в Сараево он заявил, что не участвовал и не знал ни о каком заговоре с целью нападения на склады или грузовые самолеты.

По итогу Безрукавый проиграл суд за экстрадицию и в феврале был экстрадирован в Польшу. По словам человека, знакомого с польским расследованием, он отрицает выдвинутые против него обвинения.

В свою очередь Кремль также отвергает обвинения, что Россия причастна к пожарам.

"Мы ничего об этом не знаем. Мы не исключаем, что это просто очередная фейковая новость или проявление слепой русофобии", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков агентству Reuters.

Напомним, в марте СМИ писали, что НАТО не нашли доказательств причастности России к обрывам кабелей в Балтийском море.

Ранее страны НАТО договорились усилить свое военное присутствие в Балтийском море и хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах. В качестве причины решения упоминалось повреждение подземных кабелей в Балтийском море.