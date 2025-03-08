НАТО не нашла доказательств причастности России к обрывам кабелей в Балтийском море.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в расследовании обрывов кабелей EstLink 2 и C-Lion1 принимали участие Финляндия, Германия и другие страны НАТО. Им не удалось доказать причастности России или каких-либо других стран к произошедшему.

За последний год в регионе произошло четыре разрыва кабелей.

Подозрения во всех случаях падали на суда, которые курсировали между российскими портами или перевозили российские грузы.

Ранее страны НАТО договорились усилить свое военное присутствие в Балтийском море и хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах. В качестве причины решения упоминалось повреждение подземных кабелей в Балтийском море.

В январе западные службы безопасности заявили, что причиной повреждения линий электропередач и связи на дне Балтийского моря стали несчастные случаи, а не российская диверсия. По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, скорее всего, были результатом морских аварий.