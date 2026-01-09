Прокуратура Варшавы поддержала экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, который был задержан в Польше за раскопки в аннексированном Крыму. Соответствующее ходатайство уже поступило в суд в Польше.

Об этом сообщил польский телеканал "RMF24".

По информации издания, вопрос об экстрадиции будет решаться в суде 13 января.

Как известно, Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря, когда он направлялся из Нидерландов на Балканы транзитом через Польшу.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами называл задержание ученого правовым произволом и заявил, что Россия по дипломатическим каналам будет добиваться защиты его прав и интересов.

О том, что в Польше по запросу Украины сотрудниками агентства внутренней безопасности арестован известный российский ученый-археолог, работник Эрмитажа и преподаватель античной археологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бутягин мы писали в отдельном материале.

