В Польше по запросу Украины сотрудниками агентства внутренней безопасности арестован известный российский ученый-археолог, работник Эрмитажа и преподаватель античной археологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бутягин.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, не называя полной фамилии ученого. Однако по его регалиям и фотографии понятно, что речь идет именно о Бутягине.

В Европе Бутягин провел серию лекций и возвращался домой из Нидерландов через Польшу, где и был задержан по запросу Киева. После допроса в варшавской прокуратуре суд арестовал археолога на 40 дней.

Украина разыскивала 54-летнего ученого за проведение археологических исследований в Крыму без разрешения Киева, в частности, раскопок древнего города Мирмекион в Керчи, а также за "уничтожение объектов крымского культурного наследия".

Как говорится в публикации RMF FM, украинская сторона направит в Польшу официальное заявление об экстрадиции, после чего польский суд будет оценивать аргументы и решать, "есть ли основания для выдачи" Бутягина Украине.

"Преступление, которое совершил ученый, карается от одного до 10 лет лишения свободы", - сказано в материале.

Украина настойчиво преследует в судебном и ином порядке разных граждан за несанкционированное посещение Крыма, противоречивые с точки зрения законодательства высказывания и тому подобное. Так, ранее Печерский районный суд Киева заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова за публикации в интернете.

А украинский Институт национальной памяти заявлял, что одесский сатирик Михаил Жванецкий занимался пропагандой российской имперской политики.