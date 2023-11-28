СБУ публикует первые фотографии "Скифского золота" после возвращения в Украину. Коллекция оценивается в 1,5 млн долларов. С момента аннексии Крыма она находилась в музее Нидерландов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас ее привезли в Киево-Печерскую лавру.

"Мы вернули домой не просто ценности, вывезенные из Крыма в 2013 году, а часть своей истории. Для СБУ, как и вообще для нашего государства, это дело символическое. Она показывает, что Украина никогда не отдает того, что принадлежит ей по закону. Так же, как украинцы вернули "Скифское золото", так же вернем Крым, Донбасс и остальные оккупированные территории. Мы будем сражаться за своих людей, за свои ценности и за свою историю!" – заявил Глава СБУ Василий Малюк.

Ранее сообщали, что в Украину вернули "скифское золото". Его привезли на территорию Киево-Печерской Лавры. В грузовике находится 2 694 кг культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в Сокровищнице Национального музея Украины.

На прошлой неделе Министерство культуры сообщило, что договорились с музеем Амстердама о скором возвращении "скифского золота" в Украину.

При этом отменены долги за хранение артефактов в течение 9 лет.

9 июня этого года Верховный суд Нидерландов подтвердил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Украину.