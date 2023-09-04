В Нидерландах по-прежнему находится "скифское золото". Ведется подготовка к его транспортировке в Украину.

Об этом сообщил официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге в интервью российской прессе.

"Коллекция пока не передана. В настоящее время мы со всеми заинтересованными сторонами ведем подготовку к ее транспортировке", - сказал он.

"Скифское золото" - коллекция более чем из двух тысяч предметов. В 2014 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты коллекции крымских музеев во временное пользование.

Когда Россия аннексировала полуостров, Нидерланды через суд решили вернуть золото Украине. Российская администрация захваченных крымских музеев не согласилась с решением. С тех пор шло многолетнее судебное разбирательство, кому же вернуть коллекцию.

Сообщалось, что в России после вердикта суда о "скифском золоте" допустили прекращение сотрудничества с иностранными музеями.

Напомним, 9 июня Верховный суд Нидерландов подтвердил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Украину.

Мы рассказывали, что в прошлом году СБУ не дала вывезти из страны "скифское золото", оружие и предметы старины, принадлежащие президенту "Мотор Сичи".