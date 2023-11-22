Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорилось о возвращении "скифского золота" в Украину. При этом отменены долги за хранение артефактов в течение 9 лет.

Об этом сообщает министерство культуры и информационной политики Украины.

С 2014 года объекты из четырех крымских музейных учреждений экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах. Затем Крым был аннексирован, и встал вопрос, куда вернуть артефакты.

Напомним, что 9 июня этого года Верховный суд Нидерландов подтвердил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Украину.

После этого в сентябре сообщалось, что Нидерланды готовятся к транспортировке "скифского золота" в Украину. "Скифское золото" - коллекция более чем из двух тысяч предметов. В 2014 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты коллекции крымских музеев во временное пользование.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.