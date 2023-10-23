В Мадриде нашлась древняя коллекция золотых украшений стоимостью 64 миллиона долларов. Ценности были украдены из киевского музея и вывезены за границу в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на испанскую полицию.

Украшения обнаружили при попытке продажи. Правоохранители конфисковали 11 предметов, в основном ювелирные изделия, в том числе ожерелья, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между VIII и IV веками до нашей эры. Для продажи артефактам сделали поддельные документы о якобы их принадлежности Украинской православной церкви (УПЦ).

Предметы выставлялись в киевском музее в 2009-2013 годах и были вывезены контрабандой из Украины в 2016 году.

После продажи в Мадриде золотого пояса с бараньими головами из этой коллекции в 2021 году были арестованы трое граждан Испании и двое граждан Украины.

Летом мы писали, что Херсонский художественный музей обвинил россиян в незаконном вывозе из музея трех картин Ивана Айвазовского.

Также мы сообщали о решении Верховного суда Нидерландов, согласно которому скифское золото должно быть возвращено в Украину. Таким образом, Верховный суд оставил в силе вердикт апелляционного суда Амстердама от октября 2021 года по поводу многолетнего спора о принадлежности золота.