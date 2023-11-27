В Украину вернули "скифское золото". Его привезли на территорию Киево-Печерской Лавры
"Скифское золото" уже находится в Украине. Его привезли на территорию Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
В грузовике находится 2 694 кг культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в Сокровищнице Национального музея Украины.
Напомним, на прошлой неделе Министерство культуры сообщило, что договорились с музеем Амстердама о скором возвращении "скифского золота" в Украину.
При этом отменены долги за хранение артефактов в течение 9 лет.
9 июня этого года Верховный суд Нидерландов подтвердил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Украину.
После этого в сентябре сообщалось, что Нидерланды готовятся к транспортировке "скифского золота" в Украину.
"Скифское золото" - коллекция более чем из двух тысяч предметов. В 2014 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты коллекции крымских музеев во временное пользование.
Когда Россия аннексировала полуостров, Нидерланды через суд решили вернуть золото Украине. Российская администрация захваченных крымских музеев не согласилась с решением. С тех пор шло многолетнее судебное разбирательство, кому же вернуть коллекцию.