Печерский районный суд Киева заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова с конфискацией всего имущества за публикации в сети.

Об этом говорится в решении суда.

Азарова признали виновным в госизмене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины.

По данным следствия, находясь в России, Азаров создал телеграм-канал, в котором размещались "публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, формирующие в обществе антиукраинские настроения".

Решение было вынесено вчера.

Помощницей Азарова, по версии следствия, была чиновница Шевченковской райадминистрации Киева. Она также проходит по делу.

Напомним, еще в 2022 году ГБР получило добро на заочное следствие по Азарову за подписание "Харьковских соглашений". Речь идет о подписании в 2010 году соглашений‎ о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года в обмен на 100-долларовую скидку в цене каждой тысячи кубометров газа.

В мае этого года мы писали, что Азарова избрали академиком Российской академии наук.