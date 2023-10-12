Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила подробности о сотруднице киевской районной городской администрации, которая администрировала Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.

Спецслужба информирует, что речь идет о начальнике организационного отдела Шевченковской РГА Валентине Хлопьячей. Также сообщается, что с ней работала экс-чиновница РГА Елена Хохлова.

Заявляется, что Хлопьячая готовила тексты публичных выступлений Азарова, вела его каналы в Telegram и в одной из запрещенных в Украине соцсетей, а также организовывала его интервью и комментарии для российских изданий.

Напомним, по данным следствия, находясь в России Азаров создал телеграм-канал, в котором размещаются "публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, формирущие в обществе антиукраинские настроения".

При этом, как пишет СБУ, она осуществляла коммуникацию с Азаровым и российскими медиа не только из дома, но и из рабочего кабинета в здании РГА.

Ранее СБУ сообщила о новом подозрении в государственной измене журналистке Диане Панченко, которая уехала из Украины после вторжения РФ.

А Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича - тоже за госизмену.