Чиновница одной из киевских райадминистраций получила подозрение за администрирование телеграм-канала бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Женщина занимает пост начальника организационного отдела РГА.

Об этом сообщает в Фейсбуке Офис генпрокурора прокуратура.

Как уточнили в Офисе, о подозрении уведомили самого Азарова и двух его помощниц - гражданок Украины, одна из которых и является чиновницей.

"Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 9 ст. 2 статьи 110, ч. 2 статьи 28 ч. 2 статьи 436-2 УК Украины). Экс-премьер-министру также инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - сказано в посте.

По данным следствия, находясь в России Азаров создал телеграм-канал, в котором размещаются "публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, формирущие в обществе антиукраинские настроения". Правоохранители установили, что администрирование канала по указанию Азарова осуществляют две женщины. Одна из них - действующий госслужащий на должности начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая – бывшая сотрудница этой же РГА, которая выехала на территорию РФ.

Женщины кроме прочего организовывали интервью Азарова и его комментарии российским СМИ.

Чиновнице РГА сообщили о подозрении лично в Киеве. Двум другим упомянутым людям – заочно, в связи с их пребыванием в России.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнице меры пресечения.

Ранее СБУ сообщила о новом подозрении в госизмене журналистке Диане Панченко, которая уехала из Украины после вторжения РФ.

А Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича - тоже за госизмену.