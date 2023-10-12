СБУ сообщила о новом подозрении журналистке Диане Панченко, которая уехала из Украины после вторжения РФ.

Ее обвиняют в госизмене на основании видео на ее канале в YouTube.

"Установлено, что с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины.

В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам", - заявляет СБУ.

Напомним, в январе СБУ сообщила ей о подозрении в оправдании агрессии РФ.

Сама Панченко уже комментировала эти обвинения.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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