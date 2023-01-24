Телеведущей Диане Панченко СБУ сообщила о подозрении в публичном оправдании агрессии РФ
СБУ сообщила об объявлении подозрения телеведущей Диане Панченко, которая в конце прошлого года ездила в Донецк и Мариуполь и публиковала сюжеты оттуда.
Об этом спецслужба сообщила в телеграм-канале.
"После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии уехала во временно оккупированный Донецк.
Там она продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.
Для разгона деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине", - сообщила СБУ.
По данным спецслужбы, в своих видео Панченко "поддерживает захват части восточных регионов" Украины.
Также она "создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских военных против мирных жителей Мариуполя".
Диана Панченко подозревается в публичном оправдании российской агрессии - ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
Диана Панченко до войны работала ведущей на телеканалах NewsOne, Первый независимый и Ukrlive.
В ее последних роликах из Донецка и Мариуполя местные жители озвучивают разные обвинения в адрес ВСУ.
После этого нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин обратился в СБУ и ГПУ по поводу публикаций Панченко в декабре, так как считает, что они нарушают нацбезопасность Украины.
СБУ начала досудебное расследование в отношении журналистки Дианы Панченко.
Ранее против Панченко были введены санкции.
Сама она говорит, что "просто дала слово жителям Донбасса".