СБУ сообщила об объявлении подозрения телеведущей Диане Панченко, которая в конце прошлого года ездила в Донецк и Мариуполь и публиковала сюжеты оттуда.

Об этом спецслужба сообщила в телеграм-канале.

"После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии уехала во временно оккупированный Донецк.

Там она продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.

Для разгона деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине", - сообщила СБУ.

По данным спецслужбы, в своих видео Панченко "поддерживает захват части восточных регионов" Украины.

Также она "создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских военных против мирных жителей Мариуполя".

Диана Панченко подозревается в публичном оправдании российской агрессии - ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Диана Панченко до войны работала ведущей на телеканалах NewsOne, Первый независимый и Ukrlive.

В ее последних роликах из Донецка и Мариуполя местные жители озвучивают разные обвинения в адрес ВСУ.

После этого нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин обратился в СБУ и ГПУ по поводу публикаций Панченко в декабре, так как считает, что они нарушают нацбезопасность Украины.

СБУ начала досудебное расследование в отношении журналистки Дианы Панченко.

Ранее против Панченко были введены санкции.

Сама она говорит, что "просто дала слово жителям Донбасса".