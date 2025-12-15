В польском городе Гдыня 41-летний мужчина напал на украинскую продавщицу в продуктовом магазине.

Об этом сообщили местные сообщества в соцсетях и опубликовали видеоролик с места событий. Неприятная сцена произошла ещё 9 декабря в центре города.

Мужчина пришёл в магазин уже возбужденный и принялся оскорблять и запугивать продавщицу. Причиной стало то, что ему не понравилось мясо, которое продавщица чуть раньше продала его спутнице.

По данным полиции, мужчина угрожал женщине расправой и пытался на нее напасть. При этом он агрессивно вел себя и с покупательницей, которая встала на защиту продавщицы.

В магазине нападавший выкрикивал нацистский лозунг "Зиг хайль" и делал запрещенный нацистский жест. В самой Польше такие действия подпадают под статью 256 Уголовного кодекса, которая касается публичной пропаганды фашистской или иной тоталитарной системы.

Подозреваемого задержали. В полиции ему предъявили обвинения в незаконных угрозах по национальному признаку и публичной пропаганде нацистского режима.

Проявление агрессии по отношению к украинцам в Польше становится частым явлением. Буквально сегодня мы писали, что в польском городе Познань двое поляков напали на пару из Украины.

Не так давно в польском Слупске учитель назвал украинских подростков сволочью, после чего их избили местные школьники.

По данным прессы, в Польше выросло количество преступлений против украинцев.