В торговом центре польского Вроцлава мужчина выстрелил в румына, подумав, что тот украинец.

Об этом пишет паблик Wyborcza.

Сообщается, что стрельба произошла в ТЦ Wroclavia еще 15 марта, но на днях прокуратура предъявила обвинение по этому делу. Михалу Ф. будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В результате стрельбы был ранен Васил, гражданин Румынии. С момента инцидента он находится под наблюдением врачей. По данным прокуратуры, 32-летний Михал Ф., увидев Васила, схватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в него: в глазное яблоко и веко правого глаза, а также в лоб.

Когда Михал закончил стрелять, он набросился на Васила и начал бить его кулаками и ногами, крича при этом, что ненавидит украинцев, и что пострадавший не должен жить в Польше и должен уезжать домой в Украину.

"Обвиняемый считал, что пострадавший – украинец", – объяснил пресс-секретарь Вроцлавской окружной прокуратуры.

Михал Ф., арестованный вскоре после инцидента, был взят под стражу и находится там по сей день. Ранее не судим. Он безработный фитнес-инструктор.

В ходе расследования Михал Ф. признал, что нанёс потерпевшему тяжёлую травму, но он утверждал, что инцидент "не носил paсиcтского характера". Обвинительное заключение было передано в Окружной суд Вроцлава. Первое слушание назначено на 24 сентября.

