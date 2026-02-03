Польские спецслужбы задержали в Варшаве сотрудника Министерства национальной обороны, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Для задержания 60-летнего шпиона была проведена крупная спецоперация.

Об этом сообщает издание Onet.

Задержание чиновника департамента стратегии и планирования обороны, который работал в Минобороны с 1990-х годов, состоялось сегодня утром после 8:00 прямо в здании министерствa. Сотрудники Военной жандармерии вывели из ведомства пожилого мужчину, который является работником среднего звена.

Его подозревают в сотрудничестве с российской и белорусской разведками.

Источник издания заявил, что в последние годы подобных операций не проводили, и этот арест следует рассматривать как "несомненный и большой успех нашей контрразведки".

По информации Onet, в отношении чиновника собрана большая доказательная база.

Летом Еврокомиссия уволила переводчицу, которая вела записи во время закрытых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями Евросоюза в декабре 2024 года.

Тогда же СБУ задержала в Киеве двух граждан Китая, которых обвинили в попытке вывезти в КНР секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун".