В Польше задержали трех граждан Украины и выявили у них в автомобиле детектор шпионских устройств и хакерское оборудование. Мужчины не смогли объяснить, зачем они везут эти предметы.

Об этом сообщает Polsat News.

Машина была задержана в Варшаве на Сенаторской улице во время проверки на дорогах. В ней ехали три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет. Они объяснили правоохранителям, что путешествуют по Европе и из Польши хотят отправиться в Литву.

Во время обыска автомобиля полицейские обнаружили несколько устройств, которые можно использовать для вмешательства в стратегические IT-системы страны и взлома телекоммуникационных сетей. Задержанные перевозили антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, портативные жесткие диски и камеры.

Граждане Украины представились IT-специалистами, однако не смогли объяснить правоохранителям, для чего им нужна эта аппаратура. Сержант полиции рассказал журналистам, что когда правоохранители начали задавать украинцам вопросы по поводу найденного в машине, те притворились, будто не знают английский и не понимают, о чем у них спрашивают.

В итоге им предъявили обвинение в мошенничестве, в том числе компьютерном, а также в приобретении устройств для совершения преступлений, включая попытку нанести ущерб важным для национальной обороны данным. Суд арестовал граждан Украины на три месяца.

Летом СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая за попытку вывезти в КНР секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун".

А весной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране значительно возросла активность украинской шпионской деятельности.