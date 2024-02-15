В Германии румыны выдавали себя за беженцев из Украины ради получения выплат и жилья.

Об этом сообщает местное издание Digi24.

Обман раскрыли, когда волонтеры заметили, что "украинцы" не владели украинским языком.

По результатам расследования было обнаружено, что более 1000 человек неправомерно получили помощь в качестве "беженцев из Украины", воспользовавшись ситуацией.

Ранее в Великобритании 30-летний мигрант выдавал себя за 15-летнего, чтобы ходить в местную школу.

Ему каким-то образом удалось ввести в заблуждение иммиграционные власти при подаче запроса на предоставление ему убежища в Соединенном Королевстве.

По словам его одноклассников, мигрант просто хотел получить местное школьное образование, так как то, которое он получил у себя в стране, Британия не признает.

Мы также сообщали, что в Нигерии мужчина 15 лет выдавал себя за адвоката из Украины и даже выигрывал дела.

В какой-то момент "адвокат" не смог сформулировать свои юридические аргументы при рассмотрении очередного дела. Именно это и вызвало сомнения у другого адвоката, присутствовавшего на суде.