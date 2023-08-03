В Киевской области задержали находившегося в розыске вора, который украл автомобиль в 2016 году, а после приговора суда сбежал и несколько лет выдавал себя за собственного брата-близнеца.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"За кражу авто мужчину приговорили к пяти годам заключения. Сидеть в колонии злоумышленник не хотел, а потому просто исчез. В 2021 году осужденного официально объявили в розыск. Только недавно его задержали сотрудники криминальной полиции Белоцерковского районного управления полиции. Как выяснилось, мужчина использовал в повседневной жизни документы брата-близнеца, представляясь его именем", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что отличить их друг от друга было очень тяжело, но в итоге это удалось.

В полиции Киевской области добавили, что осужденный угонщик авто уже доставлен в столичный следственный изолятор для выполнения законного решения суда.

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