В Ровенской области двое молодых людей украли старый микроавтобус, чтобы довезти домой сломанный мотоцикл, и въехали на нем в бетонные блоки на блокпосте.

Об этом сообщает Национальная полиция Ровенской области.

"Причастные к преступлению молодые люди приехали к родственникам в деревню Княгинин. 17-летний и 22-летний жители села Билашев туда добрались на мотоцикле, вернуться на котором не смогли из-за технической неисправности. На обочине они увидели незакрытый микроавтобус. Так что, долго не раздумывая, решили при помощи автобуса доставить двухколесный транспорт к месту жительства. По словам злоумышленников, автобус они хотели потом вернуть хозяину", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сообщение о угоне микроавтобуса Volkswagen T2 поступило в полицию около 23:00 во вторник, 27 сентября. К стражам порядка обратился 69-летний житель села Княгинин Дубенского района. По полученной ориентировке полицейские обнаружили авто неподалеку от поселка Мизоч.

Останавливаться похитители не собирались и прибавили скорости. Однако водитель не справился с управлением, врезался в бетонные блоки блокпоста и съехал в кювет.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция начала расследование по статье о незаконном завладении автомобилем.

Ранее мы писали, что в том же селе Княгинин таксист с ножом в спине 20 минут дрался с клиентом из-за оплаты и беседовал. Второй нож у разбойника удалось отобрать.

Также "Страна" рассказывала, что в Киевской области подросток угнал фуру, чтобы прокатить девушку.