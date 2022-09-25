Уроженец Ровенской области, проживавший в селе Княгиненок, в 2017 году напал на таксиста в Луцке, порезал его ножом и угнал авто. Через пять лет суд вынес ему приговор, но освободил от наказания.

Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте государственного реестра.

Как следует из приговора, 12 июля 2017 года в 3:13 в селе Княгиненок обвиняемый нанес несколько ударов ножом потерпевшему, а также избивал его руками и душил.

После этого он угнал автомобиль потерпевшего – "Опель Вектра", и поехал в направлении села Жидичин. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что 12 июля 2017 употреблял амфетамин в Луцке. После чего, чтобы возвратиться домой, остановил случайный автомобиль такси. По месту прибытия между ним и таксистом возник спор по поводу оплаты. Обвиняемый забежал домой, взял кухонный нож, вернулся с ним к таксисту и стал наносить удары этим ножом. Он отметил, что намерения убивать потерпевшего не было, удары были незначительными. Относительно угона авто, обвиняемый пояснил, что сел в машину, чтобы догнать убегавшего таксиста.

Злоумышленник пояснил, что проехал всего несколько метров. После совершенного нападавший дважды проходил лечение от наркотической зависимости и сообщил в суде, что больше после этого наркотических веществ не употреблял. В совершенном преступлении искренне раскаялся, причиненный ущерб возместил в полном объеме и просил строго не наказывать.

Потерпевший в свою очередь рассказал, что подвез обвиняемого по указанному адресу. Тот сказал, что денег при себе нет, поэтому пошел в дом якобы за наличными. Однако, вернувшись, подошел к машине со стороны водительского места и ударил таксиста чем-то острым в левую щеку. После этого водитель пересел на пассажирское сиденье, а оттуда – покинул салон и стал убегать.

Напавший настиг его, повалил на землю и они начали драться. Драка продолжалась около 20 минут. После этого злоумышленник побежал в сторону своего дома, а таксист пытался позвать соседей на помощь.

Тем временем обвиняемый вернулся, сел в автомобиль такси и догнал убегавшего водителя. Драка между ними продолжилась, в результате чего таксист отобрал у нападавшего второй нож.

Оказалось, что первый нож остался в спине потерпевшего после того, как обвиняемый ударил его в первый раз. После этого злоумышленник успокоился и пригласил таксиста к себе домой, чтобы умыться и привести себя в порядок. Однако тот отказался, позвонил отцу и попросил вызвать "скорую".

В суде таксист отметил, что не имеет никаких претензий к нападавшему и попросил его строго не наказывать. Слова потерпевшего подтвердил свидетель – сосед обвиняемого. Он сообщил, что ночью услышал крики о помощи и увидел, что двое мужчин дерутся, лежа на земле. По словам свидетеля, оба участника драки еще около 20 минут лежали на земле и о чем-то разговаривали.

Нападавшего судили за покушение на преднамеренное убийство, однако суд не нашел никаких доказательств, что тот намеревался лишить таксиста жизни.

Мужчину признали виновным в умышленном нанесении телесных повреждений средней степени тяжести и незаконном завладении транспортным средством, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Иск больницы о компенсации расходов на лечение таксиста также не удовлетворен.

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