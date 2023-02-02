В Киеве разоблачили группу серийных угонщиков автомобилей. Злоумышленников проверяют на причастность к более чем 40 эпизодам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковской окружной прокуратурой Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам по факту незаконного завладения транспортными средствами и хранения оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемые начиная с марта 2022 года разработали преступный механизм завладения транспортными средствами, используя для этого устройства для приглушения GPS сигналов, трекеры и другие специальные средства. Известно, что участники группы по поддельным служебным удостоверениям беспрепятственно передвигались по столице в ночное время. Один из них заранее подыскивал транспортные средства, оставленные владельцами на длительное время без присмотра. Угнанные транспортные средства сначала перегоняли в другое место, а затем перепродавали. В настоящее время установлено 4 факта незаконного завладения транспортными средствами, а именно тремя автомобилями и мотоциклом", - говорится в сообщении.

Правоохранители обоснованно подозревают участников группы в совершении более 40 угонов. Также установлено, что один из задержанных в настоящее время обвиняется в уголовном производстве по фактам совершения аналогичных преступлений.

Во время обыска по месту жительства фигурантов изъяли денежные средства, одежду, в которой совершались преступления, устройства связи, 5 предметов, похожих на магазины от автоматического оружия, более 400 боеприпасов, 34 резиновых шара, предмет, похожий на АК-74 с глушителем, штык-нож и охотничий арбалет.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Санкциями статей предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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